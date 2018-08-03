Райффайзенбанк: осенью нехватка валюты может вызвать стресс на рынке

Возрастающий объем интервенций со стороны Минфина усилит дефицит валюты в ближайшие месяцы, сообщается в обзоре Райффайзенбанка

По оценкам аналитиков, объем дополнительных нефтегазовых доходов в июле составит около 400 млрд рублей. «Излишки», согласно бюджетному правилу, направляются на закупку валюты. Если динамика рубля и цен на нефть существенно не изменится, это приведет к увеличению интервенций со стороны Минфина — с 5,5 млрд долларов в июле до 6,4 млрд в августе. В итоге сальдо текущих операций за месяц составит всего 5 млрд долларов, и этого будет недостаточно для покрытия интервенций.

Разрыв приведет к нехватке валюты, осенью вполне может возникнуть стресс, допускают эксперты Райффайзенбанка. В этой ситуации обменный курс уйдет выше 65 рублей за доллар США.

Однако для восстановления баланса Минфин ранее уже корректировал закупки валюты — в июле они оказались почти на 600 млн долларов меньше, чем сумма допдоходов. Не исключено, что в августе фактический объем покупок валюты тоже будет ниже, отмечают аналитики банка.