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Прожиточный минимум в Самарской области увеличился на 500 рублей
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Прожиточный минимум в Самарской области увеличился на 500 рублей 

ТРК Губерния 19 часов назад
Фото: ТРК Губерния
Региональное правительство установило величину прожиточного минимума в губернии за II квартал 2018 года. Сумма, необходимая для удовлетворения основных потребностей жителя Самарской области, стала больше. С апреля по июнь прожиточный минимум в расчете на душу населения составил 10 144 рубля. За первый квартал этого года его величина равнялась 9 672 рубля. Для трудоспособного населения эта сумма традиционно выше: 11 111 рублей во втором квартале, что на 504 рубля больше, чем в первом. Пенсионерам теперь нужно 8 005 рублей, чтобы обеспечить себя самым необходимым. Прожиточный минимум для ребенка равен 10 181 рублю. Такие цифры установлены постановлением правительства Самарской области от 1 августа 2018 года.
Фото: pixabay.com
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