Жильё в Венгрии стремительно дорожает

В Будапеште жильё подорожало на 5,6% в первом квартале 2018 года и на 16,6% за год, что несколько выше, чем средние значения за предыдущие годы. В провинциальных городах квартальные темпы роста составили в среднем 5,5%, что превышает показатель предыдущего квартала, сообщает BBJ.

За год в провинциальных городах страны жилая недвижимость выросла в цене на 14,8%, что также — один из самых высоких показателей за последние годы. Аналитики прогнозируют дальнейшее подорожание жилья в Венгрии и дефицит предложения домов и квартир к 2021 году в связи с поднятием льготной ставки НДС для новых объектов до 27%.

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