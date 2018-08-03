Ещё
Денежный рынок: рост ставок кросс-валютных свопов.
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Денежный рынок: рост ставок кросс-валютных свопов. 

Прайм 19 часов назад
Новости о возможном введении США новых санкций против России всколыхнули рынок. Ставки NDF/кросс-валютных свопов оказались под давлением, в том числе из-за роста волатильности валютного курса. Сильнее всех выросли короткие ставки: месячная NDF — на 40 бп (до 6,25%), 6-месячная — на 24 бп (до 6,28%). Прочие ставки повысились на 14–16 бп по всей длине кривой, сместившись в диапазон 6,5–6,8%. ставки процентных свопов также выросли на 8 бп.
Между тем в сегменте однодневных ставок все было достаточно спокойно. После проведения расчетов по недельному депозитному аукциону объем средств на корсчетах банков по состоянию на вчерашнее утро вырос до 2,60 трлн руб., предоставив банкам достаточное количество опций по управлению ликвидностью. Принимая это во внимание, ЦБ провел депозитный аукцион «тонкой настройки» (четырехдневный), установив лимит на уровне 350 млрд руб. Банки разместили всего 339 млрд руб. ; средневзвешенная ставка составила 7,20%. Предыдущий аукцион «тонкой настройки» проводился в начале июля. В то же время операции с Федеральным казначейством пользовались неплохим спросом, причем банки стремились занимать на более длительный срок, чем один день. В частности, банки рефинансировали обязательства по депозитам на сумму 105 млрд руб. на следующие 26 дней (по средневзвешенной ставке 6,90%), а также привлекли на депозиты 500 млн долл. на следующие 12 дней (по средневзвешенной ставке 1,80%).
Спрос на операции репо с Казначейством был ниже: банки заняли у регулятора 55 млрд руб. в рамках 3-месячного репо (по ставке 6,40%) и всего 5 млрд руб. — на аукционе однодневного репо (средневзвешенная ставка составила 6,90%). Средняя ставка однодневного репо на межбанке (под залог ОФЗ) опустилась до 6,90% (-18 бп), тогда как ставка однодневного валютного свопа в течение дня составляла в среднем 6,52%.
Прайм: последние новости
Дефицит торгового баланса США в июне вырос на 7,3%, лучше прогноза Москва заняла 11 место в мире по росту цен на элитное жилье ЦБ: Денежная масса РФ в национальном определении в июне выросла на 2%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин утвердил повышение налога693
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение