Рост инвестиций в донскую экономику составил 10,3%

Согласно данным исследования, в 2017 году объем инвестиций увеличился на 10,3% по сравнению с 2016 годом, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Агентство инвестиционного развития Ростовской области». За этот период в регионе утвердили новый порядок сопровождения инвестиционных программа по принципу «одного окна». Это положительно сказалось на инвестклимате региона.

Список инвестпроектов Ростовской области насчитывает 657 пунктов. Среди них 55 включено в «губернаторскую сотню». Общий объём инвестиций составил 717 млрд рублей.