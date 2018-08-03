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Рост инвестиций в донскую экономику составил 10,3%
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Рост инвестиций в донскую экономику составил 10,3% 

Деловое сообщество 19 часов назад
Согласно данным исследования, в 2017 году объем инвестиций увеличился на 10,3% по сравнению с 2016 годом, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Агентство инвестиционного развития Ростовской области». За этот период в регионе утвердили новый порядок сопровождения инвестиционных программа по принципу «одного окна». Это положительно сказалось на инвестклимате региона.
Список инвестпроектов Ростовской области насчитывает 657 пунктов. Среди них 55 включено в «губернаторскую сотню». Общий объём инвестиций составил 717 млрд рублей.
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