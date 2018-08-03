НБД-Банк снизил ставку по программе кредитования МСБ 

НБД-Банк внес изменения в программу кредитования для малого и среднего бизнеса «Кредит предпринимателю на личные цели».
На 0,6 процентного пункта до 16,9% годовых снижена ставка по данному предложению. Денежные средства предоставляются в сумме от 100 тыс. до 45 млн рублей на срок до пяти лет и могут быть использованы на личные цели. В качестве обеспечения может выступать недвижимость и транспортные средства.
Продуктовый виджет
«Банк позиционирует это предложение, как более удобную альтернативу потребительскому кредиту, однако при этом требует подтверждения его целевого использования, а предлагаемая ставка находится на одном уровне со средними ставками по потребительским кредитам», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.