НБД-Банк снизил ставку по программе кредитования МСБ

НБД-Банк внес изменения в программу кредитования для малого и среднего бизнеса «Кредит предпринимателю на личные цели».

На 0,6 процентного пункта до 16,9% годовых снижена ставка по данному предложению. Денежные средства предоставляются в сумме от 100 тыс. до 45 млн рублей на срок до пяти лет и могут быть использованы на личные цели. В качестве обеспечения может выступать недвижимость и транспортные средства.

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