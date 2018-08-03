В Новосибирской области планируют строить котельные нового типа

В Ордынском районе Новосибирской области запланировано строительство блочно-модульных газовых котельных нового типа. Об этом стало известно по итогам выездного совещания представителей Министерства ЖКХ и энергетики региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, проект будет реализован в рамках инвестиционной программы «Газпрома» . Сейчас муниципалитеты готовят заявки на предоставление субсидии из областного бюджета.

«Предполагается, что порядка 10 новых блочно-модульных газовых котельных будут отапливать объекты соцкультбыта, производственные объекты, а также объекты здравоохранения, образования, культуры. Предварительная стоимость строительства блочно-модульных газовых котельных составит порядка 122 млн руб.», — сообщил начальник областного управления коммунального комплекса и энергетики регионального Владимир Нормайкин.

Кроме того, как сообщает пресс-служба правительства региона, в рамках инвестпрограммы ПАО «Газпром» в 2018 году в Ордынском районе будет завершено строительство двух межпоселковых газопроводов: от газораспределительной станции «Ордынское» до Усть-Луковки, Рогалево, Филиппово, Кирзы и Петровского. На строительства сетей и котельных в рамках этого проекта будет потрачено около 345 млн руб.