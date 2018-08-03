Ещё
ФТС увеличила перечисления в бюджет до 3,1 трлн рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

ФТС увеличила перечисления в бюджет до 3,1 трлн рублей 

Газета.Ru 18 часов назад
Фото: Газета.Ru
Федеральная таможенная служба (ФТС) России в период с января по июль текущего года увеличила перечисления в бюджет на 27,3%, до 3,132 трлн руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"За семь месяцев 2018 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 3,132 триллиона рублей", — заявили в ФТС.
Уточняется, что за июль 2018 года в бюджет было перечислено 504,7 млрд руб.
Ранее в ФТС сообщили, что положительное сальдо торгового баланса России в период с января по май текущего года выросло на 42,6% (на $24,3 млрд) и составило $81,4 млрд
Газета.Ru: последние новости
Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость депозитарных расписок "Роснефти" на 27% Фондовый рынок США открылся ростом Фондовый рынок США открылся ростом
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин утвердил повышение налога693
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение