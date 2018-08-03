В Крыму ждут увеличения капитала фондов поддержки малого бизнеса

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. / ТАСС /. Докапитализация фондов поддержки малого и среднего бизнеса в Крыму, которую поддержал премьер-министр страны Дмитрий Медведев в ходе поездки в Севастополь, назрела давно и позволит расширить возможности предпринимателей для ведения бизнеса на полуострове, где из-за санкций пока не работают крупные госбанки, считают опрошенные ТАСС эксперты.

В ходе визита в понедельник в Севастополь Медведев заявил, что считает интересным предложение о докапитализации на 500 млн рублей крымских организаций, занимающихся поддержкой малого и среднего бизнеса, — «Крымского республиканского фонда микрофинансирования предпринимательства» и «Крымского гарантийного фонда поддержки предпринимательства». На встрече с властями полуострова Медведев, в частности, сказал, что эту идею необходимо рассмотреть. По мнению Медведева, доступные кредиты должны оживить деловую активность, упростить старт бизнеса или помочь модернизировать действующие компании.

Повод для развития

"Фонд микрофинансирования Республики Крым" за время своей работы с 2014 года выдал 534 кредита на общую сумму 634 млн рублей, а «Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства» за тот же срок предоставил 441 поручительство на общую сумму более 2 млрд рублей, что помогло предпринимателям привлечь кредитов на сумму свыше 4 млрд рублей, рассказали ТАСС представители фондов.

"Докапитализация [Фонда микрофинансирования Республики Крым] даст возможность повысить долю от потребностей [в кредитах для МСБ] до 3%. Сегодня это не более 1%", — сказала агентству директор фонда микрофинансирования Валентина Аленина.

В свою очередь глава гарантийного фонда Вячеслав Боул уверен, что докапитализация фонда «позволит снизить риски» при предоставлении гарантий бизнесу, хотя и сегодня «число невозвратов в фонде равно нулю». Кроме того, докапитализация «расширит возможности организации для выдачи поручительств», добавил Боул.

Просьбы услышаны

По мнению экспертов, докапитализация институтов финансирования малого бизнеса очень важна для Крыма, куда из-за западных санкций после воссоединения с РФ так и не зашли крупные российские банки.

"Если сравнивать нас с «материком», то в среднем на территории других регионов РФ действуют десятки банков, включая госбанки, которые активно кредитуют малый и средний бизнес. У нас ситуация немного иная. Сегодня бизнесу в Крыму нужна финансовая поддержка, поэтому мое мнение — обязательно нужно рассмотреть вопрос докапитализации этих двух фондов", — заявил ТАСС директор Фонда поддержки предпринимательства Крыма Дмитрий Зеленский.

Председатель крымского отделения Ассоциации молодых предпринимателей России Олег Свешников отметил, что работающие в регионе бизнесмены просят докапитализировать крымские институты финансирования малого бизнеса уже два года. «Мы два года бьемся за это, наконец, наши просьбы были услышаны. Дело в том, что Крым воссоединился с РФ в 2014 году, а закон о поддержке малого и среднего бизнеса в части создания гарантийного фонда и фонда микрофинансирования предпринимательства был принят еще в 2006 году, и все регионы поэтапно докапитализировали свои фонды. Например, в Ростовской области, Краснодарском крае аналогичные фонда имеют капитализацию около 2 млрд рублей и выше, а у нас это в районе 300 млн рублей», — рассказал Свешников.

По его словам, увеличение капитала институтов финансирования малого бизнеса в Крыму ежегодно проводится, но «этого недостаточно». «Поэтому попросили капитализировать их хотя бы до 1 млрд рублей, чтобы уровень поддержки МСБ в Крыму был сопоставим со среднероссийскими показатели», — пояснил эксперт.

Зеленский также отметил, что малый бизнес нужно поддерживать в Крыму, поскольку из 100 тыс. работающих в регионе предпринимателей более 60% вовлечены в сферу МСБ. «Сегодня количество желающих [получить микрозаймы] выше возможности их предоставлять микрокредиты. Плюс не у всех предпринимателей есть достаточное количество залогового имущества, и [обращение в институты финансирования МСБ] это для них единственных выход», — добавил глава Фонда поддержки предпринимательства Крыма.

Спрос на кредиты растет

Крупнейший банк Крыма — РНКБ — также поддержал инициативу докапитализации крымских институтов финансирования малого бизнеса, учитывая растущий спрос. «Банк активно использует все возможные инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства и заинтересован в том, чтобы кредитные средства были максимально доступны представителям бизнеса», — сказано в сообщении РНКБ в ответ на запрос ТАСС.

В кредитной организации рассказали, что РНКБ ежедневно выдает представителям малого и микробизнеса от 10 до 60 кредитов на среднюю сумму более 30 млн рублей. При этом ежемесячный объем выдачи кредитов малому бизнесу в РНКБ (до 500 — 600 млн рублей в месяц) на сегодняшний день равен объему выдачи кредитов за весь 2015 год, указано в сообщении.

"РНКБ отмечает высокий спрос на кредиты для бизнеса в регионе. Так, в первом полугодии 2018 года банк предоставил более 1,5 тысячи кредитов малому бизнесу на сумму 2,4 млрд рублей. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за весь 2017 год было выдано 1504 кредита на 3 млрд рублей", — добавили в пресс-службе.