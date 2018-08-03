Генпрокуратура проведет масштабные проверки в сфере прав дольщиков и капремонта домов

"Пока не удается навести порядок с расходами средств участников долевого строительства и вводом в эксплуатацию недостроенных домов", — отметил он, напомнив, что в этом году Генпрокуратура провела два масштабных совещания для выработки дополнительных мер решения этих проблем, а также для выполнения программ капитального ремонта жилого фонда.

"Прокурорам предстоит большая каждодневная работа. Предстоит организовать масштабные проверки в указанных сферах", — подчеркнул замгенпрокурора.

Только в сфере долевого строительства жилья в этом году было зарегистрировано 2,5 тыс. преступлений, при этом по инициативе прокуроров были отменены 498 решений об отказе в возбуждении уголовных дел, отмечалось в материалах к коллегии надзорного ведомства. В жилищно-коммунальной сфере прокурорами было отменено ввиду незаконности 747 решений об отказе в возбуждении уголовных дел.