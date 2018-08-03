В Саратове предлагают попугаев от 1060 до 65 тысячи рублей

Сервис бесплатных объявлений Юла проанализировал, какие породы попугайчиков самые популярные в Саратове и за какую цену их предлагают. Чаще всего продают волнистых попугаев со средней ценой 1060 рублей. На втором месте оказались австралийские кореллы за три тысячи рублей. Замкнули тройку неразлучники за 2500 рублей.

Дороже всего в Саратове стоят попугаи жако. Их средняя цена на Юле составила 20 тысяч рублей. При этом приобрести птенцов жако можно за 65 тысяч рублей. Хозяин гарантирует, что они ручные и уже неплохо говорят на человеческом языке.

Выгоднее всего приобретать попугаев оказалось в июле — в этом месяце саратовцы продавали их дешевле всего (за 735 рублей в среднем). А дороже всего птички стоили в феврале за 2430 рублей.