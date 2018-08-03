На 120 тысяч оштрафован челябинский застройщик

В Челябинске узаконен самовольный нежилой двухэтажный кирпичный пристрой к 17-этажному жилому зданию на улице Витебской, передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на старшего помощника прокурора Челябинской области Наталью Мамаеву

В ходе проведенной прокуратурой Центрального района Челябинска проверки подтвердилась информация Комитета градостроительства и архитектуры города о строительстве нежилого двух этажного спортивного объекта без оформленного в установленном порядке разрешения на строительство. Застройщик неоднократно обращался в администрацию Челябинска с требованием выдать разрешение на строительство пристроя, но получал отказ в связи с превышением предельных параметров разрешенного строительства. Прокуратура в отношении строительной организации и ее начальника отдела капитального строительства возбудила административные дела по части первой статьи 9.5 КоАП РФ. Генеральному директору строительной организации внесено представление об устранении нарушений градостроительного законодательства.

Решением арбитражного суда Челябинской области юридическое лицо оштрафовано на 100 тысяч рублей. Постановлением мирового судьи на должностное лицо организации наложен штраф в сумме 20 тысяч рублей.

В результате строительная компания все-таки получила получено разрешение на строительство пристроя и сумела его легализовать.