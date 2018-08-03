В Зеленограде до конца года планируется открыть новый крытый рынок у станции

На Крюковской площади идут активные работы по возведению крупного торгового комплекса на месте рынка.

В настоящее время инвестор, ООО «Вит-Сириус», завершает строительство первой очереди комплекса — большого торгового здания и разрабатывает проект второй очереди объекта — ресторанного комплекса. В торговом здании разместится крытый рынок, площадь которого составит около полутора тысяч кв.метров.

Проектом также предусмотрена организация парковки на 90 машиномест и обустройство сезонных навесов для летней торговли сельхозпродукцией. Новый рынок планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. Об этом сообщает сайт окружной газеты ЗелАО со ссылкой на заместителя префекта округа Дмитрия Лаврова. В сообщении говорится, что по мере возведения новых объектов уличная рыночная торговля будет постепенно перемещаться в стационарные здания.