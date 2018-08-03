Обманутый дольщик из Калининграда отсудил деньги за квартиру

Вышел срок

Иван купил квартиру в городе-спутнике Калининграда в августе 2015 года. «Однушка» в доме, который еще не начали строить, стоила недорого — около 836,6 тысячи рублей.

— Я несколько раз ездил на участок, где должен был появиться наш дом, но строительство так и не начиналось, — рассказывает обманутый дольщик. — Звонил застройщику, меня кормили «завтраками», и ничего не менялось. По условиям договора квартиру мне должны были передать до 31 декабря 2018 года. В 2018-м, когда с момента покупки жилья прошло два с половиной года, я решил действовать. Иван направил застройщику претензию. Не получив ответа, обратился с иском в суд, потребовав расторгнуть договор и взыскать с застройщика стоимость квартиры, штрафы и компенсации.

Фемида руководствовалась 214-м федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», в котором говорится, что договор можно расторгнуть в судебном порядке по требованию дольщика, если стройка прекратилась или приостановилась. Или если существуют очевидные свидетельства того, что объект не передадут дольщику в срок, указанный в договоре. Аналогичная норма, кстати, закреплена в законе «О защите прав потребителей».

— В связи с тем что строительство дома фактически не начиналось, суд признал обоснованными требования истца, — рассказывает пресс-секретарь Зеленоградского районного суда Ирина Волковская. — Принято решение расторгнуть договор и взыскать в пользу истца стоимость квартиры — 836,6 тысячи рублей, компенсацию морального вреда — 20 тысяч рублей, штраф — 428,3 тысячи рублей, расходы на оказание юридических услуг — 15 тысяч рублей.

Юрист Максим Гарипов, который представлял интересы Ивана в суде, советует дольщикам пристально следить за «самочувствием» застройщика. Если стало понятно, что тот свои обязательства в срок не выполнит, необходимо как можно скорее обращаться в суд. Чтобы успеть вернуть вложения по страховке, которая действует, как правило, до предполагаемого момента сдачи дома в эксплуатацию.

— Скоро проблема обманутых дольщиков утратит актуальность, — отмечает Максим Гарипов. — Как раз сейчас вступают в силу поправки в ФЗ-214, запрещающие застройщику использовать средства дольщиков до сдачи объекта. Но пока действует огромное количество старых договоров участия в долевом строительстве. И суды с недобросовестными застройщиками — это, к сожалению, не редкость. Только в моей практике есть дела около 50 дольщиков, которые сейчас судятся или уже выиграли суды у шести застройщиков.

Деньги вернет страховая компания?

Взыскать что-либо напрямую с застройщика, не выполнившего обязательства перед Иваном, скорее всего, не получится. Офис закрыт, руководство компании на телефонные звонки не отвечает. Поэтому юрист и его клиент рассчитывают на страховку — ведь ответственность застройщиков перед дольщиками раньше страховалась в обязательном порядке.

— Необходимо сформировать по решению суда задолженность, передать исполнительный лист судебным приставам, — продолжает Максим Гарипов. — А когда приставы подтвердят невозможность исполнения этого судебного решения, мы вновь обратимся в суд и потребуем обратить взыскание на залог (в данном случае на земельный участок, где должен был появиться дом). Решение суда об обращении взыскания на залог, вступившее в законную силу, подтверждает наступление страхового случая. Конечно, по страховке получится вернуть только стоимость квартиры, без штрафов и компенсаций. Фактически выйдет так, будто бы дольщик позволил застройщику несколько лет пользоваться своими деньгами бесплатно. Но это все равно лучше, чем ничего.

В министерстве регионального контроля (надзора) отмечают: специалисты выявили в работе застройщика факты нецелевого использования средств. Пока речь идет о полутора миллионах рублей. Дольщикам в надзорном органе порекомендовали вернуть потраченные деньги по системе страхования. Однако Томаш Оманьски, купивший квартиру в том же долгострое, что и Иван Береза, в суд идти не торопится. По словам Томаша, его квартиру застраховали в страховой компании, которая с минуты на минуту сама станет банкротом. С такой проблемой столкнулись более 90 процентов дольщиков этого дома.

— Ивану и нескольким другим покупателям повезло — их страховщики «живы» и продолжают работать. В таком случае, наверное, действительно есть смысл попытаться вернуть деньги с помощью страховки, — рассуждает Оманьски. — Мне же и моим коллегам по несчастью не стоит расторгать договоры участия в долевом строительстве. Ведь мы автоматически потеряем статус обманутых дольщиков. Речь идет примерно о 30 квартирах. Мы очень надеемся, что в ситуацию вмешаются региональные власти, которые найдут нового инвестора. У нашего старого застройщика остался в собственности замечательный участок, где планировалось строительство пяти домов. Это полтора гектара земли в центре калининградского города-спутника. Я думаю, найдется немало компаний, готовых получить эту землю бесплатно, возвести там дом квартир на 200, а взамен передать 30 квартир обманутым дольщикам.

Когда верстался номер

Стало известно, что прокуратура Калининградской области инициировала уголовное преследование застройщика. Строителей «дома-фантома» подозревают в «мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение».