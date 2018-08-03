Ещё
В Войковском почти 1100 жителей не оплачивают ЖКУ более полугода
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

В Войковском почти 1100 жителей не оплачивают ЖКУ более полугода 

Управа района Войковский 18 часов назад
Фото: Управа района Войковский
Долг за ЖКУ свыше шести месяцев имеют в настоящее время 1093 жителя Войковского района. Такой информацией поделился первый замглавы районной управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Евгений Демяшевич на встрече с жителями, которая прошла 1 августа.
Замглавы управы озвучил количество таких неплательщиков по управляющим организациям. Так, в домах, находящихся под ответственностью ГБУ «Жилищник», — 927 должников, общая сумма их задолженности составляет 77 миллионов рублей, у УК «Демотех» — 119 должников, сумма долга — 9 миллионов, у УК «Ресурсэнергопром» — 47 человек, сумма — 3 миллиона 300 тысяч рублей. (мю)
Управа района Войковский: последние новости
Встреча руководства района с населением пройдет в Войковском 15 августа Работу по снижению задолженности за ЖКУ обсудили на встрече с населением в Войковском Оформить медицинский полис старого и нового образца можно в центре госуслуг на Космонавта Волкова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин утвердил повышение налога693
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение