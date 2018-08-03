В Войковском почти 1100 жителей не оплачивают ЖКУ более полугода

Долг за ЖКУ свыше шести месяцев имеют в настоящее время 1093 жителя Войковского района. Такой информацией поделился первый замглавы районной управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Евгений Демяшевич на встрече с жителями, которая прошла 1 августа.

Замглавы управы озвучил количество таких неплательщиков по управляющим организациям. Так, в домах, находящихся под ответственностью ГБУ «Жилищник», — 927 должников, общая сумма их задолженности составляет 77 миллионов рублей, у УК «Демотех» — 119 должников, сумма долга — 9 миллионов, у УК «Ресурсэнергопром» — 47 человек, сумма — 3 миллиона 300 тысяч рублей. (мю)