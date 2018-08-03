Долёвки стали безопаснее: челябинский Минстрой озвучил новые требования

Изменения в законе о деловом строительстве начали действовать с 1 июля 2018 года, однако встречу с застройщиками и разъяснения федеральный Минстрой организовал месяц спустя. Сегодня, 3 августа, представители южноуральских строительных компаний и банков вернулись с совещания, сообщает Правительство Челябинской области.

На встрече в подмосковном Красногорске строители, чиновники и банки обсудили основные поправки в законе о долевом строительстве, которые уже вступили в силу и ряд изменений, которые пройдут до 1 июля 2019 года.

Из действующих. Договоры долевого участия смогут заключать только застройщики отвечающие жёстким требованиям — компания должна иметь опыт не менее 3 лет, иметь в портфеле не менее 10 тысяч кв. метров построенного жилья и 10% собственных или 40% кредитных средств, соответствовать нормативам финансовой устойчивости.

Банки смогут заблокировать ряд операций по расчётному счёту застройщика, в том числе, связанных с нецелевым расходованием средств. А при нарушении сроков сдачи объекта более чем на 6 месяцев Росреестр вправе остановить регистрацию новых договоров долевого участия.

«В переходный период важно, чтобы все участники рынка трактовали новое законодательство одинаково. Для этого федеральные и региональные власти сейчас проводят круглые столы, посвященные нововведениям в сфере долевого строительства», — рассказал заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Андрей Фалейчик. —

7 августа подобный тематический конгресс для застройщиков состоится и в Челябинской области».