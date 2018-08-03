Банки пользуются удачной ситуацией на рынке недвижимости Лиссабона

Как пишет Bloomberg , банк BPI в июле 2018 года продал комплекс зданий с 200-летней историей более чем за €66 млн немецкому фонду. Таким образом он присоединился к множеству торговых домов и организаций, которые переехали из знаменитого квартала Байша в Лиссабоне в другие районы или даже в пригороды. Те же, кто сохранил свои активы в центре города, теперь пользуются выгодной ситуацией на рынке недвижимости, когда цены взлетели до рекордных высот. Именно удачный момент заставил руководство BPI избавиться от своего ценного актива, в этом сам глава банка признался на недавней пресс-конференции. В 300 метрах от того места, где находится теперь уже бывшее здание BPI, крупнейший банк Португалии Banco Commercial Portugues и государственный банк Caixa Geral de Depositos тоже продают свою историческую недвижимость на улице Rua do Ouro, название которой буквально переводится как «золотая улица». Несмотря на то, что очевидной причиной продажи стало сокращение операционных расходов, не случайно три банка решили избавиться от своих активов одновременно. Ожидается, что в 2018 году инвестиции в недвижимость Португалии вырастут до рекордной отметки в €3,5 млрд с €2,1 млрд годом ранее — такой прогноз делают аналитики Cushman & Wakefield. В 2017 году 67% инвестиций пришлось на иностранцев, а по данным Евростата, Португалия показала второй по величине рост цен на жилье в ЕС . «Спрос никогда не был настолько сильным. Сейчас это рынок продавца. И все становится возможным», — признается директор Cushman & Wakefield в Лиссабоне Ана Гомес, которая участвовала в сделке по продаже актива Caixa Geral de Depositos. Возрождение рынка недвижимости в центре Лиссабона началось после того, как власти ослабиль контроль над рынком аренды в 2011 году и запустили программу «золотых виз», а также ввели налоговые льготы для иностранцев. Одновременно туристический бум подогрел интерес к новым отелям и арендным апартаментам. Средние цены на жилье в историческом центре взлетели на 60% за последние пять лет, по данным Cushman & Wakefield.

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