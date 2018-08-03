Ещё
Банки пользуются удачной ситуацией на рынке недвижимости Лиссабона
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Банки пользуются удачной ситуацией на рынке недвижимости Лиссабона 

Prian.ru 18 часов назад
Фото: Prian.ru
Как пишет Bloomberg, банк BPI в июле 2018 года продал комплекс зданий с 200-летней историей более чем за €66 млн немецкому фонду. Таким образом он присоединился к множеству торговых домов и организаций, которые переехали из знаменитого квартала Байша в Лиссабоне в другие районы или даже в пригороды. Те же, кто сохранил свои активы в центре города, теперь пользуются выгодной ситуацией на рынке недвижимости, когда цены взлетели до рекордных высот. Именно удачный момент заставил руководство BPI избавиться от своего ценного актива, в этом сам глава банка признался на недавней пресс-конференции. В 300 метрах от того места, где находится теперь уже бывшее здание BPI, крупнейший банк Португалии Banco Commercial Portugues и государственный банк Caixa Geral de Depositos тоже продают свою историческую недвижимость на улице Rua do Ouro, название которой буквально переводится как «золотая улица». Несмотря на то, что очевидной причиной продажи стало сокращение операционных расходов, не случайно три банка решили избавиться от своих активов одновременно. Ожидается, что в 2018 году инвестиции в недвижимость Португалии вырастут до рекордной отметки в €3,5 млрд с €2,1 млрд годом ранее — такой прогноз делают аналитики Cushman & Wakefield. В 2017 году 67% инвестиций пришлось на иностранцев, а по данным Евростата, Португалия показала второй по величине рост цен на жилье в ЕС. «Спрос никогда не был настолько сильным. Сейчас это рынок продавца. И все становится возможным», — признается директор Cushman & Wakefield в Лиссабоне Ана Гомес, которая участвовала в сделке по продаже актива Caixa Geral de Depositos. Возрождение рынка недвижимости в центре Лиссабона началось после того, как власти ослабиль контроль над рынком аренды в 2011 году и запустили программу «золотых виз», а также ввели налоговые льготы для иностранцев. Одновременно туристический бум подогрел интерес к новым отелям и арендным апартаментам. Средние цены на жилье в историческом центре взлетели на 60% за последние пять лет, по данным Cushman & Wakefield.
Читайте также: 17 доказательств того, что кризис в Португалии закончился.
[objects_0]
Prian.ru: последние новости
80% покупателей элитной недвижимости на Мальте – иностранцы Арендный бум в Риге достиг своего пика Продажи недвижимости на Кипре увеличились на 21% за год
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин утвердил повышение налога693
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение