Волгоградские власти обсудили новое законодательство, касающееся дольщиков

В администрации Волгоградской области состоялось совещание по применению нового законодательства в сфере долевого строительства.

По данным пресс-службы губернатора, в мероприятии участвовали представители профильных комитетов администраций города и области, ресурсоснабжающих организаций, банков, строительных фирм и подрядных организаций.

Отметим, 1 июля 2018 года в России вступили в силу новые требования, предъявляемые к застройщикам. Теперь организации, привлекающие средства дольщиков, должны соответствовать нормативам финансовой устойчивости, иметь опыт работы от трех лет и не менее 10000 квадратных метров построенного жилья.

Новым законодательством также вводится банковское сопровождение компании-застройщика. Теперь кредитная организация будет иметь право не только контролировать операции по счетам, но и отказывать в их проведении, если владельцы попытаются направить деньги на другие цели.

Добавим, на сегодняшний день в регионе 41 недостроенный объект. По каждому из них составлена дорожная карта завершения строительства.