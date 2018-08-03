Волгоградские власти обсудили новое законодательство, касающееся дольщиков 

В администрации Волгоградской области состоялось совещание по применению нового законодательства в сфере долевого строительства.
По данным пресс-службы губернатора, в мероприятии участвовали представители профильных комитетов администраций города и области, ресурсоснабжающих организаций, банков, строительных фирм и подрядных организаций.
Отметим, 1 июля 2018 года в России вступили в силу новые требования, предъявляемые к застройщикам. Теперь организации, привлекающие средства дольщиков, должны соответствовать нормативам финансовой устойчивости, иметь опыт работы от трех лет и не менее 10000 квадратных метров построенного жилья.
Новым законодательством также вводится банковское сопровождение компании-застройщика. Теперь кредитная организация будет иметь право не только контролировать операции по счетам, но и отказывать в их проведении, если владельцы попытаются направить деньги на другие цели.
Добавим, на сегодняшний день в регионе 41 недостроенный объект. По каждому из них составлена дорожная карта завершения строительства.
Так, в настоящее время возобновлены работы по достройке дома «АхтубаСитиПарк» в Волжском. В пресс-службе губернатора отметили, что проблема стала решаться после того, как Андрей Бочаров принял решение о выделении из областного бюджета 60 миллионов рублей на приобретение в нем квартир для госнужд. Эти средства пойдут на завершение стройки.