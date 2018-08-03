Расходы югорского фонда «Жилище» на 100 миллионов превысят доходы 

Югорский фонд развития жилищного строительства «Жилище» в 2018 году принесет региону убытки в 100 миллионов рублей. Ожидается, что доходы организации составят 2,8 миллиарда рублей, а расходы — 2,9 миллиарда. Финансовый план фонда на этот год значится в повестке заседания правительства Югры на 3 августа, передает "Уралинформбюро".
В конце марта 2017 года глава округа Наталья Комарова анонсировала закрытие организации после завершения текущих проектов. По данным на май 2018 года, в производстве окружных судебных приставов находилось 71 исполнительное производство в отношении фонда на общую сумму 17,5 миллиона рублей. Всего в 2018 году УФСПП было возбуждено 222 исполнительных производства на общую сумму 30,6 миллиона рублей, окончено и прекращено — 187 исполнительных производств на сумму 63,4 миллиона.
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