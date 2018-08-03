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Корпорация развития Московской области за полгода привлекла в регион 13 инвесторов
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Корпорация развития Московской области за полгода привлекла в регион 13 инвесторов 

Вечерняя Москва 18 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В настоящее время в работе корпорации около 85 проектов.
Корпорация развития Московской области за первое полугодие 2018 года привлекла в регион 13 инвесторов. Об этом сообщил в эфире «Радио 1» генеральный директор корпорации Кирилл Бычков.
Общий объем инвестиций составил порядка 8 миллиардов рублей.
Он отметил, что многие проекты перешли непосредственно в стадию реализации.
— Инвесторы создают примерно 1,5 тысячи новых рабочих мест, не говоря уже о налоговых отчислениях, которые будут пополнять бюджет Московской области, — отметил Кирилл Бычков.
В настоящее время в работе корпорации около 85 проектов.
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