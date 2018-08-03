Корпорация развития Московской области за полгода привлекла в регион 13 инвесторов

В настоящее время в работе корпорации около 85 проектов.

Корпорация развития Московской области за первое полугодие 2018 года привлекла в регион 13 инвесторов. Об этом сообщил в эфире «Радио 1» генеральный директор корпорации Кирилл Бычков.

Общий объем инвестиций составил порядка 8 миллиардов рублей.

Он отметил, что многие проекты перешли непосредственно в стадию реализации.

— Инвесторы создают примерно 1,5 тысячи новых рабочих мест, не говоря уже о налоговых отчислениях, которые будут пополнять бюджет Московской области, — отметил Кирилл Бычков

В настоящее время в работе корпорации около 85 проектов.