В столице Урала отдали под суд банду ипотечных мошенников

В Октябрьский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении пяти членов ОПГ, обвиняемых в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере. На скамье подсудимых — четверо екатеринбуржцев (две женщины и двое мужчин), а также уроженка Глазова. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, в июне 2014 года одна из обвиняемых вместе с соучастницей (уголовное дело в отношении нее выделено в отдельное производство) изготовила фиктивную справку 2-НДФЛ. С этой справкой она обратилась в один из банков, чтобы оформить ипотечный кредит на 7,4 миллиона рублей.

Рассмотрев заявку, банк принял решение о выдаче ипотеки. Под залог была взята недвижимость, приобретаемая подсудимой. Получив деньги, подельницы распорядились ими по своему усмотрению. Впоследствии банк продал дом, но смог вернуть лишь 4 миллиона — такова была реальная стоимость недвижимости.

В январе 2017 года все шестеро похитили деньги у 45-летнего местного жителя. Они убедили его продать квартиру стоимостью 2 миллиона рублей и купить комнату в коммуналке за 450 тысяч. После заключения сделки деньги ему не вернули. Ущерб составил 1,5 миллиона рублей.