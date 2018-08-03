Организация в Вологде выдавала кредиты, не являясь банком 

Ни банком, ни микрофинансовой организацией не являлась вологодская фирма ООО «Капитал Инвест». Но это не мешало ее сотрудникам выдавать вологжанам кредиты.
За полтора года компания оформила более 20 договоров потребительского займа. В основном вологжане брали деньги на приобретение и строительство объектов недвижимости за счет средств материнского (семейного) капитала. Как выяснили сотрудники областной прокуратуры, так как ООО не обладало статусом кредитной или микрофинансовой организации, ломбарда, кредитного кооператива и тому подобных, она нарушила федеральный закон «О потребительском займе».
В итоге в отношении общества с ограниченной ответственностью и его директора возбуждены дела об административном правонарушении по статье «Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов». Мировой судья назначил штраф. Юридическое лицо должно выплатить 100 тысяч рублей, должностное лицо — 20 тысяч рублей.