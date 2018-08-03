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Организация в Вологде выдавала кредиты, не являясь банком
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Организация в Вологде выдавала кредиты, не являясь банком 

Вологда.рф 17 часов назад
Фото: Вологда.рф
Ни банком, ни микрофинансовой организацией не являлась вологодская фирма ООО «Капитал Инвест». Но это не мешало ее сотрудникам выдавать вологжанам кредиты.
За полтора года компания оформила более 20 договоров потребительского займа. В основном вологжане брали деньги на приобретение и строительство объектов недвижимости за счет средств материнского (семейного) капитала. Как выяснили сотрудники областной прокуратуры, так как ООО не обладало статусом кредитной или микрофинансовой организации, ломбарда, кредитного кооператива и тому подобных, она нарушила федеральный закон «О потребительском займе».
В итоге в отношении общества с ограниченной ответственностью и его директора возбуждены дела об административном правонарушении по статье «Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов». Мировой судья назначил штраф. Юридическое лицо должно выплатить 100 тысяч рублей, должностное лицо — 20 тысяч рублей.
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