Кабмин выделил 30,6 млрд рублей на улучшение налогового потенциала регионов

МОСКВА, 4 августа. / ТАСС /. Правительство РФ выделило 30,6 млрд рублей дотаций регионам для стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций. Соответствующий документ опубликовали в субботу на сайте кабмина.

"Проект постановления предусматривает выделение средств в размере 30,6 млрд рублей. Это позволит поощрить субъекты Федерации, обеспечившие максимальный прирост налоговых поступлений по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет по итогам 2017 года", — говорится в документе.

Отмечается, что этот подход позволяет создать финансовые стимулы к увеличению регионами собственного экономического и налогового потенциала.

Кроме того, правительство решило выделить 5 млрд рублей компенсаций на приобретение горюче-смазочных материалов (ГСМ) сельхозпроизводителям из-за роста их цен.

Также правительство направило 2,1 млрд рублей на финансирование части затрат при реализации проектов производства пассажирских вагонов.