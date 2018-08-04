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Кабмин выделил 30,6 млрд рублей на улучшение налогового потенциала регионов
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Кабмин выделил 30,6 млрд рублей на улучшение налогового потенциала регионов 

ТАСС 13 часов назад
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 30,6 млрд рублей дотаций регионам для стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций. Соответствующий документ опубликовали в субботу на сайте кабмина.
"Проект постановления предусматривает выделение средств в размере 30,6 млрд рублей. Это позволит поощрить субъекты Федерации, обеспечившие максимальный прирост налоговых поступлений по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет по итогам 2017 года", — говорится в документе.
Отмечается, что этот подход позволяет создать финансовые стимулы к увеличению регионами собственного экономического и налогового потенциала.
Кроме того, правительство решило выделить 5 млрд рублей компенсаций на приобретение горюче-смазочных материалов (ГСМ) сельхозпроизводителям из-за роста их цен.
Также правительство направило 2,1 млрд рублей на финансирование части затрат при реализации проектов производства пассажирских вагонов.
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