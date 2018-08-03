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Медведев: Аграриям РФ надо как можно скорее компенсировать рост цен на топливо
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Медведев: Аграриям РФ надо как можно скорее компенсировать рост цен на топливо 

Прайм 17 часов назад
ГОРКИ, 3 авг — ПРАЙМ. Компенсации аграриям в размере 5 миллиардов рублей в связи с ростом цен на ГСМ должны поступить в регионы РФ как можно скорее, это позволит закупить порядка 90 тысяч тонн топлива, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
На заседании правительства в пятницу он напомнил, что давал поручение компенсировать часть затрат сельхозпроизводителей в связи с ростом цен на ГСМ.
"Сегодня обсудим выделение 5 миллиардов рублей из резервного фонда правительства. Деньги поступят в бюджеты регионов, и это позволит закупить не менее 90 тысяч тонн дизельного топлива в этом году", — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что средства необходимо перечислить в регионы как можно скорее.
"Уборочная компания уже идет, аграрии эти деньги ждут. Обращаю на это отдельное внимание Минсельхоза и, конечно, Минфина. Это нужно сделать моментально. Как только решение будет принято — несите мне его на подпись, и деньги должны быть перечислены в регионы", — добавил премьер.
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