В Болгарии число выданных разрешений на строительство упало на 10% за год

По данным статистического ведомства (NSI), в квартальном исчислении спад числа строительных разрешений составил 27%, пишет Novinite.com. В первом квартале 2018 года было выдано 32 разрешения на строительство офисных зданий. Это на 20% меньше, чем в первые три месяца прошлого года. А в сравнении с предыдущим кварталом число соответствующих документов сократилось на 23,1%. Что касается других типов зданий, то всего на их возведение в соответствующий период было предоставлено 1274 разрешения. Это на 35,3% меньше в годовом и на 24,2% меньше в квартальном исчислении. А тем временем спрос на курортную недвижимость в Болгарии растёт.

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