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Экс-застройщика первоуральского ЖК «Оптимист» предадут суду
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Экс-застройщика первоуральского ЖК «Оптимист» предадут суду 

Уралинформбюро 17 часов назад
Фото: Уралинформбюро
В суд передано дело гендиректора первоуральской компании ООО «БЗСКСтройИнвест». Его обвиняют в причинении ущерба путем злоупотребления доверием без признаков хищения. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, с июня 2015 года по июнь 2017 года обвиняемый дал бухгалтеру компании-застройщика устное указание перевести деньги дольщиков — более 77,7 миллиона рублей — со счетов фирмы в адрес организаций, не имевших отношения к строительству.
"Он осознавал, что его действия неизбежно приведут к невозможности выполнить обязательства перед 100 дольщиками, заключившими договоры участия в долевом строительстве, и 5 организациями. Гражданам и юридическим лицам причинен ущерб на общую сумму свыше 200 миллионов рублей", — отметили в прокуратуре.
Ущерб составил 200 миллионов рублей.
ЖК «Оптимист» должны были сдать еще в 2017 году. В 2018-м объекту сменили застройщика. Вопросы завершения работ контролирует надзорное ведомство.
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