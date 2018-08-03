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Новый корпус дома-интерната для инвалидов появится на Камчатке в 2019 году
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Новый корпус дома-интерната для инвалидов появится на Камчатке в 2019 году 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 авг — РИА Новости. Новый корпус дома-интерната для престарелых и инвалидов построят на Камчатке к декабрю 2019 года, на реализацию проекта власти выделят более 510 миллионов рублей, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра строительства Камчатского края Андрей Дегодьев.
"На строительство нового корпуса интерната из бюджета края уже направлено более 308 миллионов рублей. Общая его стоимость — 510 миллионов 986 тысяч рублей. Согласно контракту, подрядчик должен сдать объект в конце ноября следующего года", — сказал Дегодьев.
По его словам, подготовительные работы уже начались. Здание будет состоять из двух спальных корпусов и пристроенной столовой общей площадью 6,63 тысячи квадратных метров. В нем предполагается 50 жилых комнат, три отделения милосердия, инфекционный изолятор, зал ЛФК, кабинеты индивидуального массажа, физиопроцедур и психологической поддержки, библиотека, актовый зал на 100 мест и столовая.
Проект реализуется в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», в частности, ее подпрограммы «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае».
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