Мировые инвестиции в недвижимость в первом полугодии выросли на 13%

МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Мировые инвестиции в недвижимость в первом полугодии 2018 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13% — до 341 миллиарда долларов, говорится в сообщении консалтинговой компании JLL.

Это максимальный результат за первое полугодие с 2007 года, отмечается в пресс-релизе.

В регионе Северной и Южной Америки, по данным компании, полугодовой показатель вырос на 9% — до 132 миллиарда долларов. Динамику здесь в первую очередь определяет рынок США, где объем сделок за первую половину года вырос на 11%. Иностранные инвестиции в недвижимость США сократились на 31%, при этом локальные игроки активизировались, поддержав ликвидность на рынке. Их доля составила 85%, отмечается в сообщении.

В Европе рост инвестиций по итогам полугодия также составил 9% — до 128 миллиардов долларов. В частности, в Великобритании, несмотря на сохраняющуюся значительную неопределенность в связи с Brexit, объем транзакций вырос на 19% в первом полугодии, отмечается в сообщении. Приток зарубежного капитала, составляющего почти половину всех сделок в стране, вырос на 35% по сравнению с прошлым годом. В том числе азиатские инвестиции в британский рынок увеличились на 24% — до 7,3 миллиарда долларов.

"Основные континентальные рынки региона также продемонстрировали устойчивый рост: на 23% в Германии и на 60% во Франции. При этом если в первом случае активны были как локальные, так и иностранные инвесторы, то во втором — преимущественно зарубежные компании", — говорится в сообщении.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе объем инвестиций, по данным JLL, вырос за полгода на 29% — до 81 миллиарда долларов. Практически на всех рынках региона наблюдалось повышение показателя, с лучшей динамикой в Гонконге, Южной Корее и Австралии, которые совокупно продемонстрировали прирост на 110%.

С точки зрения сегментов рынка недвижимости, наибольший рост спроса наблюдался на складские и индустриальные объекты: глобальный объем инвестиций в них увеличился на 22% — до 57 миллиардов долларов, подсчитали аналитики компании.

В JLL ожидают сохранения мирового объема инвестиционных сделок в 2018 году на уровне прошлого года: по предварительной оценке, показатель составит около 715 миллиардов долларов.