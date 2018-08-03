Самарская область перечислила в госбюджет 134,2 млрд руб. в виде налогов

Как сообщает пресс-служба регионального УФНС, наибольшая доля в структуре поступлений в консолидированный бюджет РФ — 25,7% обеспечена налогом на добавленную стоимость, сумма которого составила 34,5 млрд рублей.

Удельный вес налога на доходы физических лиц в общем объеме поступлений консолидированного бюджета — 24% или 32,3 млрд руб., из них в бюджеты муниципальных образований поступило 10,1 млрд рублей.

Удельный вес налога на прибыль организаций в общем объеме поступлений консолидированного бюджета РФ — 17,9% или 24,1 млрд руб., из них в федеральный бюджет перечислено 3,1 млрд руб., в бюджет субъекта — 21 млрд рублей.

Общий объем поступлений в федеральный бюджет за январь–июль 2018 года составил 56,9 млрд руб., что на 24% или на 11 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В консолидированный бюджет субъекта от налогоплательщиков, стоящих на учете в налоговых органах Самарской области, рост поступлений к уровню прошлого года составил 12,8%, общий объем поступлений составил 77,3 млрд руб., из них в бюджеты муниципальных образований перечислено 14,5 млрд рублей.

В консолидированный бюджет субъекта (с учетом крупнейших налогоплательщиков, стоящих на налоговом учете в Межрегиональных инспекциях ФНС России) за январь–июль 2018 г. поступило 283,4 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 19,8% или на 46,8 млрд рублей.