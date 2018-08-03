Банк «Уралсиб» занял 6 место по темпам роста ипотечного кредитования в июне

Банк «Уралсиб» вошел в Топ-10 рейтинга банков — лидеров по приросту выдач ипотечных кредитов в июне, согласно данным ежемесячного аналитического исследования компании «Русипотека».

Прирост ипотечного кредитования за июнь в банке «Уралсиб» составил 15,17% по сравнению с маем 2018 года. Всего за июнь банком было выдано 1,3 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 3,1 млрд рублей. Объем ипотечного портфеля на 1 июля 2018 года превысил 62 млрд рублей, увеличившись более чем на 11 млрд рублей с начала года.