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Газпромбанк с 10 августа приступит к размещению субордов на 25 млрд руб.
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Газпромбанк с 10 августа приступит к размещению субордов на 25 млрд руб. 

ТАСС 12 часов назад
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Газпромбанк с 10 августа приступит к размещению бессрочных субординированных облигаций серии 01-АТ1 объемом в 25 млрд руб., говорится в сообщении кредитной организации.
Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Цена размещения составит 1000 руб. за бумагу, что составляет 100% от ее номинальной стоимости.
Ранее совет директоров Газпромбанка утвердил программу выпуска биржевых облигаций на сумму до 75 млрд руб., а также четыре выпуска вечных субординированных облигаций: три рублевых выпуска на общую сумму 75 млрд руб. и один выпуск на €350 млн (около 25 млрд руб. по текущему курсу).
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