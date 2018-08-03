Газпромбанк с 10 августа приступит к размещению субордов на 25 млрд руб.

МОСКВА, 3 августа. / ТАСС /. Газпромбанк с 10 августа приступит к размещению бессрочных субординированных облигаций серии 01-АТ1 объемом в 25 млрд руб., говорится в сообщении кредитной организации.

Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Цена размещения составит 1000 руб. за бумагу, что составляет 100% от ее номинальной стоимости.

Ранее совет директоров Газпромбанка утвердил программу выпуска биржевых облигаций на сумму до 75 млрд руб., а также четыре выпуска вечных субординированных облигаций: три рублевых выпуска на общую сумму 75 млрд руб. и один выпуск на €350 млн (около 25 млрд руб. по текущему курсу).