Ещё
Цены на квартиры в «Гармонии» повысятся
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Цены на квартиры в «Гармонии» повысятся 

АиФ Ставрополье 16 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Цены на жильё в Михайловске вырастет к сентябрю, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СГ «Третий Рим».
Жилой район «Гармония» — это новый и процветающий район на северо-западе города Михайловска, ставший привлекательным местом для жизни вблизи краевого центра.
Благодаря большому выбору жилья по доступным ценам, хорошей экологии, активно развивающейся инфраструктуре «Гармония» завоевала большую популярность среди жителей Ставропольского края и других регионов России.
Тем, кто планирует приобретать жилье, в частности квартиру стоит поторопиться. Поднимутся цены на квартиры в домах, строительство которых завершено. Сейчас осталось менее ста единиц квартир, в том числе и в формате готового жилья «заходи и живи». Новые цены вступят в силу 1 сентября 2018 года.
Квартиры — это всегда востребованный тип жилой недвижимости, особенно если речь идет о их непосредственной территориальной близости к большому городу, в данном случае Ставрополю. Первичное жилье от Строительной группы «Третий Рим» приобретают для выгодных инвестиций — сдачи в аренду. Квартиры в «Гармонии» можно приобрести как с помощью средств материнского капитала, так и в ипотеку. В выборе ипотечного продукта помогут кредитные специалисты компании, которые работают в офисе продаж.
Отличительной особенностью компании можно считать принцип клиентоориентированности. Можно стать обладателем квартиры или дома, будучи в другом регионе страны и даже мира. Дистанционная покупка значительно облегчает жизнь клиентов, находящихся далеко от жилого района «Гармония».
АиФ Ставрополье: последние новости
Банк на Ставрополье не смог взыскать через суд долг с наследников заёмщика Замгенпрокурора РФ Иван Сыдорук раскритиковал деятельность Минкавказа Новый способ обмана. Что такое мисселинг и как его избежать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин утвердил повышение налога693
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение