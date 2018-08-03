Цены на квартиры в «Гармонии» повысятся

Цены на жильё в Михайловске вырастет к сентябрю, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СГ «Третий Рим».

Жилой район «Гармония» — это новый и процветающий район на северо-западе города Михайловска, ставший привлекательным местом для жизни вблизи краевого центра.

Благодаря большому выбору жилья по доступным ценам, хорошей экологии, активно развивающейся инфраструктуре «Гармония» завоевала большую популярность среди жителей Ставропольского края и других регионов России.

Тем, кто планирует приобретать жилье, в частности квартиру стоит поторопиться. Поднимутся цены на квартиры в домах, строительство которых завершено. Сейчас осталось менее ста единиц квартир, в том числе и в формате готового жилья «заходи и живи». Новые цены вступят в силу 1 сентября 2018 года.

Квартиры — это всегда востребованный тип жилой недвижимости, особенно если речь идет о их непосредственной территориальной близости к большому городу, в данном случае Ставрополю. Первичное жилье от Строительной группы «Третий Рим» приобретают для выгодных инвестиций — сдачи в аренду. Квартиры в «Гармонии» можно приобрести как с помощью средств материнского капитала, так и в ипотеку. В выборе ипотечного продукта помогут кредитные специалисты компании, которые работают в офисе продаж.

Отличительной особенностью компании можно считать принцип клиентоориентированности. Можно стать обладателем квартиры или дома, будучи в другом регионе страны и даже мира. Дистанционная покупка значительно облегчает жизнь клиентов, находящихся далеко от жилого района «Гармония».