Производственные компании начинают строить для себя склады 

В первом полугодии 2018 года рынок качественной складской недвижимости Петербурга не пополнился ни одним объектом, а спекулятивный ввод до конца года, согласно прогнозам аналитиков Colliers International, не превысит 50 тыс. кв. м.
Рынок переживает дефицит, на фоне которого внимание арендаторов обратилось к формату built-to-suit. Почти треть спроса — 30% во втором квартале 2018 года была сформирована проектами built-to-suit производственного и логистического назначения. «Сегодня производственные и логистические компании, успех бизнеса которых во многом зависит от наличия крупных качественных площадей, удовлетворяющих их специфическим требованиям по локации и инженерному оснащению, возвращаются к формату строительства для себя. Анонсированный спекулятивный ввод новых площадей не способен удовлетворить возросший спрос, и мы ожидаем, что тренд built-to-suit закрепится на индустриальном рынке Петербурга и Ленинградской области на ближайшие несколько лет», считает директор департамента складской недвижимости Colliers International Алексей Лазутин.