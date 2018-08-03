Производственные компании начинают строить для себя склады

В первом полугодии 2018 года рынок качественной складской недвижимости Петербурга не пополнился ни одним объектом, а спекулятивный ввод до конца года, согласно прогнозам аналитиков Colliers International, не превысит 50 тыс. кв. м.