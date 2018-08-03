В Башкирии построят музей Шульган-Таш почти за 300 миллионов рублей

Историко-культурный комплекс разместится недалеко от знаменитой пещеры.

В республике объявили аукцион на строительство современного историко-культурного комплекса «Шульган-Таш», который хотят возвести рядом с одноименной пещерой. Строительство музея потребует 298,9 миллионов рублей из бюджета Башкирии. По проекту, это будет внушительное здание, около 4000 квадратных метров, три этажа которого поделят на несколько зон: экспозиционную, научно-развлекательную и административную. Рядом должны построить искусственный водоем и трибуны, которые смогут вместить 300 человек. Аукцион по выбору подрядчика завершится в конце августа. Уже в декабре 2018 года должно начаться строительство музейного комплекса. Сдать объект подрядчик обязан к ноябрю 2020 года. Новый музей внесен в список объектов, которые возводят к столетию республики.