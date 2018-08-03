Более 7 тыс. квартир в новостройках выставили на продажу в новой Москве к середине года

В новой Москве готовы принять жильцов свыше 7 тысяч квартир площадью около 400 тысяч квадратных метров в новостройках, именно такое количество жилья было выставлено на продажу к концу первого полугодия 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новым территорий столицы.

«К концу первого полугодия 2018 года количество квартир в новостройках ТиНАО, предлагаемых девелоперами к реализации, превысило 7 тысяч. Их общая площадь составляет более 400 тысяч квадратных метров», — сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин

По его словам, 80% этих квартир составляют одно— и двухкомнатные. Это значит, что тренд на покупку жилья в ТиНАО молодыми успешными людьми и молодыми семьями сохраняется.

Всего в 2018 году в новой Москве запланирован ввод около 1,5 миллионов квадратных метров жилья. Одновременно с жильем в ТиНАО активно развивается социальная инфраструктура: в 2018 году в новой Москве построят 20 социальных объектов, добавил Жидкин.