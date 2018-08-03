Под Екатеринбургом продается недостроенное здание

ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» предлагает к продаже объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, п. Чусовское озеро, ул. Мира, д. 12А Характеристика участка:

Сведения о земельном участке — свидетельство о государственной регистрации права собственности Свердловской области от 27.12.2007 года. Кадастровый номер: 66:41:03:12:007:0015. Площадь: 2 069 кв.м.

Характеристика помещений:

Нежилое пятиэтажное здание. Общая площадь застройки — 612 кв.м, общая площадь здания — 2377,1 кв.м. Стоимость объекта — 14 749 000 рублей.

Условия передачи помещений: объекты передаются путем проведения аукциона на право заключения договора на покупку нежилых помещений, по итогам проведенного аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.

За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, сроках и условиях проведения аукциона Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» или по тел. : +7 (922) 037 87 97, +7 (343) 257 84 60.