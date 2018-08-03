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Под Екатеринбургом продается недостроенное здание
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Под Екатеринбургом продается недостроенное здание 

АиФ Урал 16 часов назад
Фото: АиФ Урал
ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» предлагает к продаже объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, п. Чусовское озеро, ул. Мира, д. 12А  Характеристика участка:
Сведения о земельном участке — свидетельство о государственной регистрации права собственности Свердловской области от 27.12.2007 года. Кадастровый номер: 66:41:03:12:007:0015. Площадь: 2 069 кв.м.
Характеристика помещений:
Нежилое пятиэтажное здание. Общая площадь застройки — 612 кв.м, общая площадь здания — 2377,1 кв.м. Стоимость объекта — 14 749 000 рублей.
Условия передачи помещений: объекты передаются путем проведения аукциона на право заключения договора на покупку нежилых помещений, по итогам проведенного аукциона с победителем заключается договор купли-продажи.
За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, сроках и условиях проведения аукциона Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» или по тел. : +7 (922) 037 87 97, +7 (343) 257 84 60.
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