В 33 районах Башкирии отмечается рост инвестиций

В 33 районах республики отметили рост инвестиций. Как сообщает пресс-служба правительства Башкирии, в 24 районах рост достигнут за счет наращивания частных капитальных вложений.

— Что касается инвестиционного портфеля муниципалитетов, то по данным мониторинга на конец первого квартала в республике реализуются 580 инвестиционных проектов на общую сумму 510 млрд рублей. Наиболее крупные проекты с объемом инвестиций более 20 млрд рублей в сфере нефтепереработки, энергетики и машиностроения традиционно локализованы в городе Уфа и Уфимском районе, — рассказали в пресс-службе правительства республики.

Добавим, что в Салавате имеются инвестиционные объекты химического и нефтехимического производства, а в отдельных районах Зауралья реализуются проекты добывающей промышленности, деревообработки и по производству строительных материалов. В Альшеевском районе на инвестиционной стадии находятся капиталоемкие проекты АПК. По словам заместителя министра экономического развития РБ Айрата Фахретдинова инвестиционный задел на этот год по ним составит порядка 90,4 млрд рублей, на 2019 — 50 млрд рублей.

Ранее ГорОбзор.ру передавал, что Башкирия в 2018 году планирует привлечь инвестиции в размере 400 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС говорил глава региона Рустэм Хамитов . Наибольший показатель зафиксирован в 2016 году — 360 млрд рублей, а в 2017 эта цифра стала меньше на 5-10%. Основой успеха глава республики назвал внутренние инвестиции. Именно резиденты России формируют инвестиционный фонд. Зарубежные инвесторы составляют 10-15%. Также ГорОбзор.ру сообщал, что Башкирия к 2025 году планирует достичь объема инвестиций в 650 млрд рублей.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook