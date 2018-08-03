Около 86 млн рублей выделят Каменску-Шахтинскому

Около 86 млн рублей получит из бюджета Ростовской области Каменск-Шахтинский в 2018 году.

Согласно информации из официальных источников, более 23,5 млн рублей планируется направить на реконструкцию котельной №19 на улице Володарского, свыше 22,6 млн рублей — на демонтаж и строительство гужевого моста.

Более 25 млн рублей предусмотрено на благоустройство трех дворовых территорий, 10,1 млн рублей — на переселение из аварийного жилья.

Кроме этого, более 13 млн рублей предполагается затратить на ремонт дорог и замену старых окон в шести образовательных учреждениях микрорайона Лиховского.