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Около 86 млн рублей выделят Каменску-Шахтинскому
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Около 86 млн рублей выделят Каменску-Шахтинскому 

АиФ Ростов 15 часов назад
Фото: АиФ Ростов
Около 86 млн рублей получит из бюджета Ростовской области Каменск-Шахтинский в 2018 году.
Согласно информации из официальных источников, более 23,5 млн рублей планируется направить на реконструкцию котельной №19 на улице Володарского, свыше 22,6 млн рублей — на демонтаж и строительство гужевого моста.
Более 25 млн рублей предусмотрено на благоустройство трех дворовых территорий, 10,1 млн рублей — на переселение из аварийного жилья.
Кроме этого, более 13 млн рублей предполагается затратить на ремонт дорог и замену старых окон в шести образовательных учреждениях микрорайона Лиховского.
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