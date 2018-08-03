Ещё
Цены на жилье в Дании продолжают расти
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Цены на жилье в Дании продолжают расти 

Prian.ru 15 часов назад
Фото: Prian.ru
В течение 2017 года средняя цена вторичных квартир подскочила на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до €3 580 за квадратный метр. Цены на частные дома выросли на 5,3% по сравнению с предыдущим годом и составили в среднем €1 770 за кв. м. Стоимость курортного жилья увеличилась на 6,4% за 12 месяцев, достигнув среднего значения в €1 950 за кв. м, сообщает Global Property Guide.
В столичном регионе — Копенгагене и пригородах — средняя цена вторичных квартир выросла на 10,4% за год — до €4 580 за кв.м. В Зеландии жильё подорожало на 10,3%, до €2 190 за «квадрат». В Южной Дании стоимость квартир увеличилась на 6,2%, до 2 030 за кв. м. В Центральной Дании — на 4,1%, до 2 870 за кв.м. В Северной Ютландии — на 2,9%, до €2 270 за «квадрат».
Спрос на недвижимость в стране стремительно растет. В 2017 году продажи односемейных домов увеличились на 9,7% по сравнению с предыдущим годом — до 47 444 единиц, в то время как продажи вторичных квартир выросли на 4,5% по сравнению с предыдущим годом — до 17 977 сделок, согласно управлению статистики Дании.
Между тем, несмотря на то, что Дания ассоциируется с либерализмом, приобрести недвижимость иностранцу непросто. Нерезиденты не могут купить здесь жильё, если живут в стране менее пяти лет; не являются гражданинами ЕС, работающими в Дании; или если человек, не являющийся гражданином ЕС, не имеет ВНЖ или бизнес-визы. К тому же, государство планирует ограничить получение гражданства до 1 000 разрешений в год.
Prian.ru: последние новости
80% покупателей элитной недвижимости на Мальте – иностранцы Арендный бум в Риге достиг своего пика Продажи недвижимости на Кипре увеличились на 21% за год
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин утвердил повышение налога693
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение