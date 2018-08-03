Цены на жилье в Дании продолжают расти

В течение 2017 года средняя цена вторичных квартир подскочила на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до €3 580 за квадратный метр. Цены на частные дома выросли на 5,3% по сравнению с предыдущим годом и составили в среднем €1 770 за кв. м. Стоимость курортного жилья увеличилась на 6,4% за 12 месяцев, достигнув среднего значения в €1 950 за кв. м, сообщает Global Property Guide.

В столичном регионе — Копенгагене и пригородах — средняя цена вторичных квартир выросла на 10,4% за год — до €4 580 за кв.м. В Зеландии жильё подорожало на 10,3%, до €2 190 за «квадрат». В Южной Дании стоимость квартир увеличилась на 6,2%, до 2 030 за кв. м. В Центральной Дании — на 4,1%, до 2 870 за кв.м. В Северной Ютландии — на 2,9%, до €2 270 за «квадрат».

Спрос на недвижимость в стране стремительно растет. В 2017 году продажи односемейных домов увеличились на 9,7% по сравнению с предыдущим годом — до 47 444 единиц, в то время как продажи вторичных квартир выросли на 4,5% по сравнению с предыдущим годом — до 17 977 сделок, согласно управлению статистики Дании.