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Мэрия Самары может ограничить высоту ЖК «Омега» на Пятой просеке восемью этажами
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Мэрия Самары может ограничить высоту ЖК «Омега» на Пятой просеке восемью этажами 

Волга Ньюс 15 часов назад
Протестующие против этого жилого комплекса жители Пятой просеки получили ответ от департамента градостроительства Самары, в котором сообщается о том, что поручению главы города разработан проект постановления об отказе в предоставлении застройщику разрешения на отклонение от предельных разрешенных параметров стройки.
Напомним, владельцами земельного участка площадью около 2,2 га под предполагаемый ЖК «Омега» являются четыре физических лиц. Они заключили соглашение с ГК «Берег», которая и планирует построить на площадке ЖК «Омега».
Участок под застройку находится в зоне Ж-3, разрешающей строительство зданий высотой до восьми этажей. Однако 18 мая 2018 г. на заседании комиссии по застройке и землепользованию собственникам согласовали отклонение от разрешенных предельных параметров застройки и разрешили возводить на этой площадке жилые дома высотой до 88 м, или 24 этажей (зона Ж-3 предполагает строительство домов не выше восьми этажей). Также комиссия согласовала отклонение от норм по обеспечению нового жилья парковочными местами — 0,5 парковочного места на квартиру (норма «один к одному»).
Таким образом, в случае, если ГК «Берег» не разрешат отклоняться от предельно разрешенных параметров, жилой комплекс не должен будет превышать восемь этажей, а парковочных мест необходимо будет сделать столько же, сколько и квартир в ЖК.
При этом в компании «Берег» прежде поясняли, что в рамках строительства жилого комплекса планируют обеспечить участок соответствующей инфраструктурой — спортивной, прогулочной и детской, а также паркингом.
Граждане, в свою очередь, заявляли о том, что микрорайон остро нуждается в школах и детских садах, и что именно такие объекты нужно построить на спорной территории.
По этой ситуации в департаменте пояснили, что прорабатываются варианты размещения таких объектов на двух земельных участках, расположенных поблизости.
Первый вариант — это территория бывшей базы отдыха «Мечта», где может разместиться типовая школа на 1,1 тыс. мест. Второй — частная земля, прилегающая к лицею «Спутник», где возможно строительство детского сада или начальной школы на 300 человек. Но это возможно только в случае передачи участка в муниципальную собственность.
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