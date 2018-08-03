Мэрия Самары может ограничить высоту ЖК «Омега» на Пятой просеке восемью этажами

Протестующие против этого жилого комплекса жители Пятой просеки получили ответ от департамента градостроительства Самары, в котором сообщается о том, что поручению главы города разработан проект постановления об отказе в предоставлении застройщику разрешения на отклонение от предельных разрешенных параметров стройки.

Напомним, владельцами земельного участка площадью около 2,2 га под предполагаемый ЖК «Омега» являются четыре физических лиц. Они заключили соглашение с ГК «Берег», которая и планирует построить на площадке ЖК «Омега».

Участок под застройку находится в зоне Ж-3, разрешающей строительство зданий высотой до восьми этажей. Однако 18 мая 2018 г. на заседании комиссии по застройке и землепользованию собственникам согласовали отклонение от разрешенных предельных параметров застройки и разрешили возводить на этой площадке жилые дома высотой до 88 м, или 24 этажей (зона Ж-3 предполагает строительство домов не выше восьми этажей). Также комиссия согласовала отклонение от норм по обеспечению нового жилья парковочными местами — 0,5 парковочного места на квартиру (норма «один к одному»).

Таким образом, в случае, если ГК «Берег» не разрешат отклоняться от предельно разрешенных параметров, жилой комплекс не должен будет превышать восемь этажей, а парковочных мест необходимо будет сделать столько же, сколько и квартир в ЖК.

При этом в компании «Берег» прежде поясняли, что в рамках строительства жилого комплекса планируют обеспечить участок соответствующей инфраструктурой — спортивной, прогулочной и детской, а также паркингом.

Граждане, в свою очередь, заявляли о том, что микрорайон остро нуждается в школах и детских садах, и что именно такие объекты нужно построить на спорной территории.

По этой ситуации в департаменте пояснили, что прорабатываются варианты размещения таких объектов на двух земельных участках, расположенных поблизости.

Первый вариант — это территория бывшей базы отдыха «Мечта», где может разместиться типовая школа на 1,1 тыс. мест. Второй — частная земля, прилегающая к лицею «Спутник», где возможно строительство детского сада или начальной школы на 300 человек. Но это возможно только в случае передачи участка в муниципальную собственность.