Exxon возобновил арбитраж с «Роснефтью» по проекту «Сахалин-1»

МОСКВА, 3 августа. / ТАСС /. Участник консорциума «Сахалин — 1» — Exxon Neftegaz Limited — возобновил арбитражное разбирательство с "Роснефтью" в Международной торговой палате (Париж) по вопросу о балансировке перетоков нефти. Информация об этом содержится в материалах другого участника проекта — индийской нефтегазовой компании ONGC.

Такие действия со стороны Exxon были предприняты после того, как «Роснефть» потребовала взыскать с членов консорциума в общей сложности 89 млрд руб.

Изначально арбитражное разбирательство было инициировано Exxon 24 апреля текущего года, когда истек срок действия предварительного соглашения по балансировке перетоков углеводородов. Однако в тот же день стороны продлили действие этого договора до 25 мая 2018 года, и разбирательство в торговой палате было приостановлено.

Одновременно Exxon ведет переговоры с «Роснефтью» о мирном урегулировании, отмечается в материалах ONGC.

Требования «Роснефти»

"Роснефть" требует взыскать с участников проекта «Сахалин — 1» в общей сложности 89 млрд руб. за «неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 10.07.2015 года по 31.05.2018 года». Компания, в частности, потребовала со своих структур «Сахалинморнефтегаз — Шельф» — 9,4 млрд руб. и 845 млн руб., «РН — Астра» — 6,95 млрд руб. и 625 млн руб., с оператора проекта Exxon Neftegaz Limited — 24,5 млрд руб. и 2,2 млрд руб., со структуры японской Sodeco — Sakhalin Oil and Gas Development Co. — 24,5 млрд руб. и 2,2 млрд руб. и индийской ONGC Videsh limited — 16,34 млрд руб. и 1,47 млрд руб.

Компания Exxon Neftegaz Limited не согласна с требованиями российской компании и будет принимать меры по защите прав участников консорциума.

О проекте

"Сахалин — 1" — первый масштабный шельфовый проект в РФ на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), которое было заключено в 1996 году. Оператор проекта — Exxon Neftegaz Limited, дочерняя компания американской ExxonMobil. В проекте, помимо ExxonMobil (30%), участвуют «Роснефть» (20%), Sodeco (30%), ONGC Videsh Ltd. (20%). Проект предусматривает добычу углеводородов на трех месторождениях — Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин в акватории Охотского моря.