Половина элитного жилья не поступает в открытую продажу: в этом сегменте и так наблюдается бум 

Такие выводы по итогам анализа рынка элитной недвижимости Москвы в первом полугодии 2018 года сделали эксперты Kalinka Group и Savills. Половина нового предложения элитной жилой недвижимости Москвы не поступает в открытую продажу, утверждают авторы исследования. Восемь новостроек элитного и премиум— сегментов из 16-ти вышедших на рынок в первом полугодии реализуются через ограниченный пул брокеров. Это половина нового предложения и 13% общего объема продающихся элитных проектов, уточняют в Kalinka Group. По данным аналитиков компании совокупный объем закрытого предложения на конец первого полугодия нынешнего года составлял 550 лотов общей площадью 78 тыс. кв. м. В основном эти объекты расположены в Хамовниках и Тверском районе столицы. Фото: www.techno-comf.ru При этом авторы исследования отметили, что в первом полугодии 2018 года зафиксировано сразу два рекорда московского рынка элитной недвижимости: количество новых проектов на рынке и число новостроек в закрытых продажах. Резкий всплеск вывода проектов эксперты Kalinka Group объясняют прежде всего изменениями в долевом законодательстве, вступившими в силу с 1 июля. Фото: www. i.ytimg.com «Девелоперы старались успеть получить разрешение на строительство по старым правилам, в том числе чтобы не пересматривать экономику проектов и избежать повышения стоимости лотов. При этом с точки зрения маркетинга и концепции проект может требовать доработки и „упаковки“, поэтому застройщик не готов запускать проект в открытые продажи», — поясняет председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева (на фото). Еще одна причина рекордов — высокие показатели активности покупателей в премиум сегменте. По данным исследования за первые шесть месяцев нынешнего года спрос здесь вырос на 44%. Между тем именно к этому сегменту относится 65% совокупного нового предложения в закрытых и открытых продажах, напоминают аналитики Kalinka Group, добавляя, что из-за этого девелоперы стремятся не упустить возможности начать продажи на волне спроса. Наконец, закрытые продажи позволяют девелоперу сформировать отложенный спрос на свой продукт и привлечь поток инвестиционных покупателей, которые на этой стадии часто выкупают сразу несколько лотов, а иногда и этажей. По данным экспертов выгода от покупки объекта в закрытых продажах в среднем составляет 15% от стартовой цены, с которой объект выйдет на открытый рынок. Между тем средний темп продаж в премиальных новостройках Москвы нынешним летом составил 67 продаж в месяц, что на 52% превышает показатель прошлого года, говорится в исследовании компании Savills. Практически в каждом ЖК премиум-класса потенциальный клиент может сегодня рассчитывать на интересные предложения. Это приводит в свою очередь и к распродаже остатков в уже построенных домах. Число непроданных премиальных квартир в Москве на конце июля снизилось до 27% (год назад этот показатель составлял 35%). Фото: www.ria.ru «Интерес к ранее нераспроданным квартирам объясняется с одной стороны, весьма привлекательными „летними“ акциями и скидками, — поясняет управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин (на фото). — А с другой стороны, тем, что солнечное лето выгодно подчеркивает те преимущества уже готовых квартир, которые не так заметны в другое время года, а именно уровень освещенности в дневное время, живописные виды из окон — на зелень, водоемы и т.д.», — добавил топ-менеджер. Застройщики демонстрируют небывалую активность в сфере выхода новых премиальных проектов. Суммарно в них будет построено 1,3 тыс. квартир и апартаментов. В большинстве новых ЖК запроектированы именно квартиры, апартаменты представлены только в 4-х проектах. Среди всех застройщиков наибольшую активность в нынешнем году демонстрирует Capital Group (3-е место в ТОП по Москве по объему ввода жилья в 2018 году): два новых проекта и наибольшее число выведенных на реализацию лотов в этих проектах. Фото: www.nikfort-realty.ru