Рынок недвижимости Китая находится на пути к охлаждению — прогноз

Вмешательство правительства в китайскую экономику, скорее всего, предотвратит быстрый обвал цен, но инвесторы, владеющие недвижимостью в государстве, должны готовиться к длительному периоду охлаждения, сообщает Mansion Global.

Строительство и покупка жилья в Китае процветают с 1998 года, когда правительство ввело частную собственность. Специалисты UBS отмечают в докладе, что сегодня как активность на рынке, так и уровень цен остаются на очень высоком уровне, несмотря на видимые признаки замедления. Стоимость элитной недвижимости в Гуанчжоу, Пекине и Шанхае уже растёт не так активно, согласно последнему индексу Prime Global Cities от компании Knight Frank.

В Гуанчжоу в первом квартале 2017 года цены на роскошное жильё выросли более чем на 35% в годовом исчислении, но в первом квартале 2018 года подъём значительно замедлился и составил около 16%. Схожая ситуация — в Шанхае и Пекине, где цены за год, до первого квартала 2018 года, поднялись всего на 5%.

Тем не менее, избыток предложения, вероятно, сохранится, особенно учитывая, что число первых покупателей — людей в возрасте от 25 до 44 лет — сокращается, согласно UBS. По оценкам, в Китае из-за чрезмерной застройки возникло 50 городов-призраков, главным образом, в северных регионах страны.

Два года назад китайское правительство начало вводить меры охлаждения, включая ужесточение правил кредитования. В Сингапуре и Гонконге ввели новые налоги на недвижимость. Но это вряд ли остановит поток нового жилья, поступающего на сайты предложений о продаже.

По мнению аналитиков UBS, сейчас вместо того, чтобы пытаться продать квартиры с прибылью и риском потери, инвесторы в Китае должны сосредоточиться на слаборазвитом рынке аренды, который обеспечивает доход всего в 1-2% годовых. Тем не менее, возможности в этой сфере гораздо шире, чем в плане продажи.

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