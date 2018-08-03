На рынке Подмосковья возможен дефицит новостроек 

По мнению аналитиков, тенденция уже проявилась: за последний год спрос на новостройки в Подмосковье вырос на 5%, а объем предложений сократился на 15%. Фото: www.vedomosti.ru Главной причиной снижения девелоперского интереса к региону руководитель Аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов (на фото) считает ужесточение законодательства о долевом строительстве. Фото: www.glavred.club «Изменения в 214-ФЗ способны привести к возникновению общего дефицита нового жилья, который может отразиться и на областном рынке», — полагает аналитик. Такая перспектива, по его мнению, связана со «снижением рентабельности новых проектов и ограничениями для их ввода», что повлечет снижение числа застройщиков и объем предложения. Впрочем, наступление очевидного дефицита многоквартирного жилья в Подмосковье наступит не раньше, чем через пять лет, считает Дмитрий Таганов, «когда распродадут квартиры в домах, возведенных в соответствии со старыми нормами, или в продаже останутся неликвидные лоты». Тем не менее признаки тенденции налицо уже сегодня. По данным того же агентства «ИНКОМ-Недвижимость», в период с середины 2017 по середину текущего года объем предложений на рынке жилья Подмосковья снизился на 15% в то время как спрос, напротив, вырос на 5%. Фото: www.expert.ru Постепенная замена долевого финансирования застройщика банковским кредитом и строгим подотчетным сопровождением со стороны уполномоченного банка вынудят многих девелоперов свернуть строительство в Подмосковье в пользу столицы. Такого мнения придерживается другой известный эксперт в сфере недвижимости, руководитель аналитического портала IRN.RU Олег Репченко (на фото). «Если в Москве, где цены и спрос выше, строительство в любом случае будет рентабельным, то в Московской области многие площадки рискуют остаться невостребованными. Однако ждать этого стоит не раньше 2023 года», — считает он. Не секрет, и об этом ЕРЗ уже не раз писал, что многие девелоперы стремятся максимальное число своих проектов вывести в строительство еще в рамках прежних (пока действующих до 1 июля 2019 года) правил долевого строительства. Так, согласно данным агентства недвижимости ЦИАН, в июле текущего года на рынок новостроек Московского региона девелоперы представили рекордное количество новых корпусов за последние 1,5 года: 64 единицы, или более 1 млн кв. м. Это более чем на треть превосходит показатели июня нынешнего года и в два раза — июньские показатели 2017 года. Тем не менее, в Минстрое России считают, что в интересах самих застройщиков как можно скорее перейти на банковское сопровождение и введение счетов эскроу, так как в этом случае они будут освобождены от целого ряда ограничений, налагаемых на них обновленным 214-ФЗ. Фото: www.kvobzor.ru «Этот год, по нашим оценкам, станет последним, когда объемы ввода жилья в Подмосковье либо не падают, либо будут расти, — прогнозирует ведущий аналитик ЦИАН Александр Пыпин (на фото). — В последующие три года будет наблюдаться падение ввода, причем к 2021 году снижение составить около 30% по отношению к текущей ситуации», — добавляет он. По мнению эксперта, это связано с тем, что новых проектов в Московской области практически нет. «В последние четыре года стоимость жилья в Подмосковье не растет, а себестоимость строительства возрастает, таким образом, маржинальность проектов становится меньше, — поясняет Александр Пыпин. — Сокращается и количество новых проектов, выводимых на рынок». Фото: www.pronovostroy.ru