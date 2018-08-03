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Три района Татарстана поднялись в социально-экономическом рейтинге
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Три района Татарстана поднялись в социально-экономическом рейтинге 

АиФ Казань 14 часов назад
Фото: АиФ Казань
Три района Татарстана заметно улучшили свои позиции в рейтинге социально-экономического развития, подготовленном региональным министерством экономики.
Зеленодольский, Мензелинский и Мамадышский район поднялись на девять, восемь и семь строчек рейтинга соответственно. В минэкономики РТ такие результаты связывают с улучшением показателей по строительству жилья, снижением безработицы и ростом частных инвестиций в основной капитал.
Самые высокие позиции в рейтинге по-прежнему занимают Казань и Альметьевск (район на первом месте по объёму отгруженной продукции — около 2 млн руб. на душу населения). Третьим стоит Лаишевский район — здесь самый низкий в РТ уровень безработицы — 0,17% при среднереспубликанском 0,52%. Также Лаишевский район оказался на третьем месте по вводу жилья — более 1,4 квадратного метра жилья на душу населения.
В среднем по региону в первом полугодии 2018 года ввели примерно 0,3 кв. метра жилья на человека, отгрузили продукции на 340 тыс. руб. на человека.
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