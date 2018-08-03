Ещё
Соглашение «Яндекс. Маркета» и «Сбербанка» вошло в топ-10 финтех-сделок в Европе за 2018 год
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.00
72.00
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Соглашение «Яндекс. Маркета» и «Сбербанка» вошло в топ-10 финтех-сделок в Европе за 2018 год 

RB.ru 13 часов назад
Фото: RB.ru
KPMG поместила сделку «Яндекс. Маркета» на седьмое место.
В августе 2018 года стало известно, что «Сбербанк» и «Яндекс» договорились о создании совместного предприятия на базе «Яндекс. Маркета».
В рамках соглашения «Сбербанк» должен был вложить в «Яндекс. Маркет» 30 млрд рублей (около $500 млн). На момент сделки все предприятие оценивалось в 60 млрд рублей.
На восьмом месте в списке финтех-сделок за 2018 год расположился стартап россиян Revolut, базирующийся в Лондоне. Компании удалось привлечь $250 млн и увеличить свою рыночную стоимость до $1,7 млрд
Согласно отчету The Pulse of Fintech 2018, за первые шесть месяцев текущего года общий объем инвестиций в финтех-компании в Европе достиг $26 млрд, во всем мире — более $57,9 млрд
RB.ru: последние новости
В России окончательно подняли НДС с 18% до 20% Чистая прибыль Tele2 достигла 1 млрд рублей в 2018 году против убытка в 1,5 млрд годом ранее Google вдвое превзошел «Яндекс» по темпу роста доходов в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин утвердил повышение налога694
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение