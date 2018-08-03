Соглашение «Яндекс. Маркета» и «Сбербанка» вошло в топ-10 финтех-сделок в Европе за 2018 год

KPMG поместила сделку «Яндекс. Маркета» на седьмое место.

В августе 2018 года стало известно, что «Сбербанк» «Яндекс» договорились о создании совместного предприятия на базе «Яндекс. Маркета».

В рамках соглашения «Сбербанк» должен был вложить в «Яндекс. Маркет» 30 млрд рублей (около $500 млн). На момент сделки все предприятие оценивалось в 60 млрд рублей.

На восьмом месте в списке финтех-сделок за 2018 год расположился стартап россиян Revolut, базирующийся в Лондоне. Компании удалось привлечь $250 млн и увеличить свою рыночную стоимость до $1,7 млрд

Согласно отчету The Pulse of Fintech 2018, за первые шесть месяцев текущего года общий объем инвестиций в финтех-компании в Европе достиг $26 млрд, во всем мире — более $57,9 млрд