Вторичка в Западном Дегунине за месяц подорожала

Некоторую активность на рынке вторичного жилья Западного Дегунина зафиксировали специалисты одного из ведущих агентств в области недвижимости столицы. Квартиры в этом районе за месяц поднялись в цене.

— Средняя стоимость квадратного метра жилья в районе Западное Дегунино на данный момент составляет 130 729 рублей. Это на 1,3% выше, чем в июне, — сообщил источник в агентстве.

Напомним, что в рейтинге районов Москвы по среднему уровню цен на квартиры Западное Дегунино находится на 66-й строчке из 86. На территории САО самая дешевая недвижимость продается в районе Восточное Дегунино. (ео)