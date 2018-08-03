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Вторичка в Западном Дегунине за месяц подорожала
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Вторичка в Западном Дегунине за месяц подорожала 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 13 часов назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Некоторую активность на рынке вторичного жилья Западного Дегунина зафиксировали специалисты одного из ведущих агентств в области недвижимости столицы. Квартиры в этом районе за месяц поднялись в цене.
— Средняя стоимость квадратного метра жилья в районе Западное Дегунино на данный момент составляет 130 729 рублей. Это на 1,3% выше, чем в июне, — сообщил источник в агентстве.
Напомним, что в рейтинге районов Москвы по среднему уровню цен на квартиры Западное Дегунино находится на 66-й строчке из 86. На территории САО самая дешевая недвижимость продается в районе Восточное Дегунино. (ео)
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