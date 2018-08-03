Ещё
Более 1 млрд рублей Минтранс РФ предложил направить на реконструкцию челябинского и норильского аэропортов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Более 1 млрд рублей Минтранс РФ предложил направить на реконструкцию челябинского и норильского аэропортов 

RUБЕЖ 13 часов назад
Фото: RUБЕЖ
Минтранс РФ намерен внести изменения в государственную систему «Развитие транспортной системы», сообщают «Вести. Экономика». На реконструкцию региональных аэропортов в Норильске и Челябинске чиновники предлагают направить в первоочередном порядке свыше 1 млрд рублей. За счет поправок также произойдут изменения в финансировании воздушных гаваней — «Шереметьево» и «Домодедово».
В пояснительной записке к документу о поправках указано, что увеличение финансирования реконструкции аэропорта в Норильске и Челябинске связано с проведением саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Подрядчики должны приступить к работе уже в 2018 году. На модернизацию инфраструктуры аэропорта «Алыкель» федеральный бюджет выделит 1,2 млрд рублей.
RUБЕЖ: последние новости
На 535 млн. рублей Минобороны закупит систему охраны для военных объектов в Крыму 103 млн. достигнет количество "умных домов " в Европе к 2022 году К «безопасным и качественным дорогам» применят дифференцированный подход
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин утвердил повышение налога693
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение