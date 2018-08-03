Более 1 млрд рублей Минтранс РФ предложил направить на реконструкцию челябинского и норильского аэропортов 

Минтранс РФ намерен внести изменения в государственную систему «Развитие транспортной системы», сообщают «Вести. Экономика». На реконструкцию региональных аэропортов в Норильске и Челябинске чиновники предлагают направить в первоочередном порядке свыше 1 млрд рублей. За счет поправок также произойдут изменения в финансировании воздушных гаваней — «Шереметьево» и «Домодедово».
В пояснительной записке к документу о поправках указано, что увеличение финансирования реконструкции аэропорта в Норильске и Челябинске связано с проведением саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Подрядчики должны приступить к работе уже в 2018 году. На модернизацию инфраструктуры аэропорта «Алыкель» федеральный бюджет выделит 1,2 млрд рублей.