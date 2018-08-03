Строительство домов дольщиков в Алексино возобновлено благодаря областному закону

Достраивать дома в поселке Алексино начал инвестор, субсидию для этого строительная компания получит из регионального бюджета. Софинансировать жилищное строительство обманутых дольщиков также будут из казны района. Сегодня на один из объектов выехали представители власти.

Ход работ на ул. Радужной, 4, оценил депутат Законодательного Собрания области Денис Долженко. Степень готовности двух секций, из которых состоит дом, разная. В оперативной достройке нуждается вторая часть — там процент выполненных работ невысокий.

«Нужно синхронизировать степень готовности. Сегодня выкладывают угловые части дома, чтобы перейти к строительству капитальных стен. Пока со стороны не видно серьезного продвижения, потому что пришлось доделывать внутренние работы, утеплять стены. Скоро, думаю, результаты будут более заметны и со стороны. С финансированием также проблем нет — Правительством области определены субсидии, которые будут предоставлены инвестору. Кроме того, представительным собранием района принято решение по софинансированию достройки проблемного объекта», — рассказал депутат Законодательного Собрания области, член фракции «Единая Россия» Денис Долженко.

Сдать объект капитального строительства планируется в сентябре будущего года. График работ по достройке дома подготовлен, спланировать работы и приступить к их выполнению позволил областной закон, направленный на поддержку обманутых дольщиков. Проблемы обманутых дольщиков региональные парламентарии обсуждали на заседании рабочей группы в июне. Участие в совещании также приняли представители областного правительства и прокуратуры

Выработанные решения вынесли на заседание внеочередной сессии Законодательного Собрания области. Депутаты поддержали расширение мер поддержки инвесторов, которые берутся достраивать проблемные объекты. Ввели субсидии для благоустройства прилегающей территории таких объектов, а также для техподключения к системам коммунальной инфраструктуры всех без исключения объектов капитального строительства инвестора.

Также строительные компании смогут рассчитывать на выделение в аренду нескольких земельных участков без проведения торгов. Действующие нормы предусматривали предоставление внеконкурсных процедур лишь одного земельного участка.