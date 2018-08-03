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В Воронежской области из аварийного жилья расселят ещё 1,5 тыс. человек
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В Воронежской области из аварийного жилья расселят ещё 1,5 тыс. человек 

Вести Воронеж 12 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Пока власти расселят 44 дома. Пока одни только готовятся переселяться из ветхих домов, другие уже собирают вещи. В Воронежской области расселят 44 аварийных дома, в которых проживают полторы тысячи человек. Сделать это планируют до того, как снова начнёт действовать федеральная программа — планируется, что её возобновят в следующем году. Пока же власти продолжат работу за свой счёт и потратят почти 600 миллионов рублей из областного бюджета, ещё около 250 миллионов — выделят муниципалитеты. На эти деньги переселенцам будут строить и покупать новое жильё, или же выплачивать компенсации. Дома, попавшие в список, признали аварийными уже после 2012 года, до этого момента переселение проходило по федеральной программе.
— На территории Воронежской области мы решили продолжить эту программу, поскольку аварийных домов, признанными аварийными после 1 января 2012 года, у нас осталось достаточно много. Мы взяли из реестра именно те дома, которые угрожают жизни и здоровью людей, — пояснила врио руководителя департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Галина Смирнова. Всего в регионе таких опасных зданий более двухсот. Пока в программу попали 12 населённых пунктов. Это Воронеж, Борисоглебск, Бобров, Семилуки, Эртиль, Грибановское, Каменское, Стрелицкое городские поселения, сёла Айдарово и Горожанка Рамонского района, Пески — Поворинского района, и село Берёзовка Бутурлиновского района.
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