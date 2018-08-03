В Воронежской области из аварийного жилья расселят ещё 1,5 тыс. человек

Пока власти расселят 44 дома. Пока одни только готовятся переселяться из ветхих домов, другие уже собирают вещи. В Воронежской области расселят 44 аварийных дома, в которых проживают полторы тысячи человек. Сделать это планируют до того, как снова начнёт действовать федеральная программа — планируется, что её возобновят в следующем году. Пока же власти продолжат работу за свой счёт и потратят почти 600 миллионов рублей из областного бюджета, ещё около 250 миллионов — выделят муниципалитеты. На эти деньги переселенцам будут строить и покупать новое жильё, или же выплачивать компенсации. Дома, попавшие в список, признали аварийными уже после 2012 года, до этого момента переселение проходило по федеральной программе.